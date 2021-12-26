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December 26 2021 - 00:12

كورونا في فرنسا.. تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في حصيلة يومية قياسية

منذ 2 ساعة 25 December، 2021
كورونا في فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في حصيلة يومية قياسية.

وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في إحصائية محدثة، بتسجيلها 104611 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 94124 في بيانات أمس الجمعة، ما كان يمثل عددا قياسيا سابقا، بينما تجاوزت حصيلة الحالات العامة مستوى 9 ملايين.

وأشارت معطيات الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 28 شخصا إلى 3282.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن السلطات الصحية الفرنسية رصدت 84 وفاة جديدة في المستشفيات ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى 95513.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” الجديدة التي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.

المصدر: وكالات

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