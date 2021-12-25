“الجهاد”: الاعتداءات الصهيونية ستؤدي الى انتفاضة شاملة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي إنه “لولا التطبيع والسقوط من بعض الدول العربية في مستنقع الاحتلال، والتنسيق الأمني من الأجهزة الأمنية السلطة، لما تجرئ وتطاول الاحتلال وقطعان المستوطنين بهذه الهجمة المسعورة على أبناء شعبنا في القرى والبلدات”.

وأكد السعدي السبت أن “استمرار الاعتداءات من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على الأرض والمقدسات وأبناء شعبنا، سيؤدي حتما إلى هبات جماهيرية متواصلة، ربما تتطور إلى انتفاضة شاملة”، واضاف أن “هذه الاعتداءات المتواصلة تأتي في سياق الهجمة الصهيونية على شعبنا المتمسك بقضيته ومقاومته، والمتجذر بأرضه وحقوقه”.

ودعا السعدي “كل القوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى ترسيخ الوحدة الفلسطينية بين جميع أبناء شعبنا”، وشدد على “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بين أطياف شعبنا بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية”.

المصدر: فلسطين اليوم