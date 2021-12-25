العدو الاسرائيلي استهدف الصيادين الفلسطينيين وسط قطاع غزة المحاصر

استهدفت قوات العدو الاسرائيلي صباح اليوم السبت صيادي العصافير وسط قطاع غزة المحاصر، في اعتداء جديد يضاف للاعتداءات والممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل، أطلقت النار وقنابل الغاز صوب صيادي العصافير في منطقة أم حسنية شرق البريج وسط قطاع غزة، ما دفعهم لمغادرة أماكنهم حفاظا على أرواحهم، دون أن يبلغ عن وجود إصابات”.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي اطلاق النار بشكل عشوائي في المناطق الحدودية لمنع المواطنين من الوصول اليها في إطار سياساتها العنصرية ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

المصدر: فلسطين اليوم