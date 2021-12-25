اقامة قداس الميلاد في بيت لحم بحضور ديني ورسمي وشعبي

احتفل المسيحيون في بيت لحم بفلسطين المحتلة، بعيد الميلاد، حيث أقيم قداس منتصف الليل، بحضور رجالات الدين وشخصيات رسمية وشعبية. ونظمت مواكب إلى كنيسة المهد، حيث يتم عرض شجرة الميلاد.

وتسود أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم، وتعد فرق الكشافة الفلسطينية والفرق الموسيقية جزء لا يتجزأ من احتفالات عيد الميلاد في المدينة، إذ تجوب هذه الفرق كافة أنحاء المدينة. ويبدأ الاستعراض في صباح يوم 24 من ديسمبر/ كانون الأول. وتستمر الاحتفالات طوال اليوم حتى قداس عيد الميلاد منتصف الليل.

كما شهدت مدينة الناصرة مسيرة بمناسبة عيد الميلاد.

وتقام الاحتفالات للطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي يوم 25 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي يوم 7 يناير/كانون ثان المقبل.

المصدر: مواقع