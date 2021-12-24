بيسكوف تعليقا على حشد القوات الروسية: روسيا لها حقها السيادي في تحريك قواتها على أراضيها

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن روسيا تنقل قواتها حصرا على أراضيها، وهذا من حقها السيادي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة “مهما فعلت روسيا بقواتها، فإنها تفعل ذلك على أراضيها. وهنا لا يمكننا أن نسمح ونوافق على أي شخص قد يعترض على حقنا الكامل هذا. تتخذ روسيا إجراءات معينة لتحريك وإعادة انتشار قواتها المسلحة، داخل أراضيها، على خلفية أعمال غير ودية للغاية من قبل خصومنا في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ومختلف الدول الأوروبية، الذين يقومون بمناورات واضحة للغاية، وتدريبات قرب حدودنا، ومنها القيام بطلعات جوية استطلاعية وتحركات السفن”.

وأكد المتحدث “كل هذا (تحركات الغرب) يثير قلقنا العميق ويجبرنا على اتخاذ اجراءات معينة لضمان أمننا”.

وتصريحات بيسكوف جاءت ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص تعليقات البيت الأبيض الأمريكي بشأن استمرار حشد مجموعة القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار المتحدث الرئاسي بخصوص “مناقشة قضايا خفض التصعيد” إلى أن روسيا تتوقع “في يناير أن تتلقى من واشنطن إجابات محددة بشكل ملموس على الأسئلة (الروسية) التي تم طرحها، والاقترحات التي تمت صياغتها في مسودة نص معاهدة معروفة واتفاقية معروفة”.

المصدر: روسيا اليوم