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December 24 2021 - 14:08

جونسون يحت البريطانيين على التطعيم ضد كورونا

منذ 1 ساعة 24 December، 2021
بوريس جونسون
بوريس جونسون
أخبار دولية - بريطانيا

 

حث رئيس الوزراء البريطان بوريس جونسون، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، البريطانيين على التطعيم ضد فيروس كورونا “كهدية رائعة” للمملكة المتحدة. وقال جونسون “بعد عامين من الوباء، لا أستطيع أن أقول إننا خرجنا منه، حيث يؤدي متحور أوميكرون إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، والتي تحطم الأرقام القياسية”. وأضاف “بالنسبة لملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد، آمل وأعتقد أن عيد الميلاد هذا العام سيكون أفضل بكثير من عيد الميلاد في العام الماضي، وسيتعين على العديد من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا، إذا التزموا الاجراءات الوقائية، أن يبقوا معزولين”. ودعا البريطانيين للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، قائلاً “هناك دائما شيء رائع يمكنك تقديمه لعائلتك وللبلد بأكمله، هو الحصول على اللقاح، سواء كان هذا اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية”.

المصدر: روسيا اليوم

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