أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 24-12-2021

الأخبار

المصارف تشكو تحميلها «ما لا طاقة لها عليه»!

سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!

‫إسرائيل بمواجهة الضفّة: «التمساح المقلوب» يزداد قصوراً

النهار

“صدامات” السلطة إلى اتساع… حتى الجنوب

اللواء

يوم القبض على الدولار: ارتجالية مصرفية تنغِّص فرحة الموظفين!

المصارف تشكو من التشريع الجزائي بمفعول رجعي.. وبيطار يوقف التحقيقات بانتظـار قرار محكمة التمييز

الديار

«طوابير ذل» جديدة امام المصارف عشية الميلاد «وشلل» سياسي حتى مطلع العام

رهان على حكمة «التمييزية» لفك اسر الحكومة وبري: لن امنح عون ما لا يستحق!

باسيل في وضع «حرج» مع حزب الله..اسرائيل «تهول» لفرض تنازلات «الترسيم»

الجمهورية

الأزمات والمعالجات الى السنة الجديدة

الوجه الآخر لميقاتي: لا تجربوني

الحكومة الى السنة الجديدة… وميقاتي يلاقي الــصندوق بحسم الأرقام

البناء

بوتين يرسم الخط الأحمر للناتو… وعبد اللهيان متفائل بمفاوضات فيينا

شلل نيابي وحكومي وقضائي… وباسيل يصعّد… فهل يستقيل ثلث الوزراء؟

عيدية الحاكم للموظفين 10 دولارات مقابل عودة طوابير الذل… والحكومة غائبة

المصدر: صحف