الكرملين يدعو الروس في الخارج للحذر بعد تسليم سويسرا مواطنا روسيّا لواشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 00:50

الكرملين يدعو الروس في الخارج للحذر بعد تسليم سويسرا مواطنا روسيّا لواشنطن

منذ 1 ساعة 22 December، 2021
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

دعا الكرملين المواطنين الروس في الخارج للحذر على خلفية جهود الولايات المتحدة لملاحقة مواطني روسيا في الدول الثالثة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح لقناة “روسيا 24” تعليقا على تسليم سويسرا رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كلوشين للولايات المتحدة: “نعتبر مثل هذه الممارسات سيئة وغير شرعية، وهذا يثير قلقا عميقا لدينا”.
وتابع قائلا: “في هذه الحالة نستطيع فقط أن ندعو مواطنينا للحذر على خلفية مثل هذه التصرفات غير القابلة للتنبؤ بها من قبل الجانب الأمريكي”.
وأكد بيسكوف أن روسيا ستواصل بذل الجهود لحماية مواطنيها ومصالحهم قدر الإمكان.
وسبق للسلطات السويسرية أن اعتقلت المواطن الروسي فلاديسلاف كلوشين بطلب أمريكي وسلمته للولايات المتحدة هذا الشهر، بتهمة القرصنة الإلكترونية وتجارة الأسهم باستخدام بيانات حصل عليها بطرق غير شرعية.

المصدر: تاس

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