مجهولون سرقوا الأسلاك الكهربائية النحاسية في خراج الحميرة والأهالي طالبوا بإعادة تركيب أخرى بديلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 20:32

مجهولون سرقوا الأسلاك الكهربائية النحاسية في خراج الحميرة والأهالي طالبوا بإعادة تركيب أخرى بديلة

منذ 1 ساعة 21 December، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في عكار أن مجهولين أقدموا على سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية في خراج بلدة الحميرة.
ووفق الادعاء الذي تقدم به نائب رئيس بلدية الحميرة حنا جميل حنا أمام مخفر برقايل، فإن “طول الأسلاك المسروقة بلغ حوالى 900 متر تقريبا من على شبكة التوتر العالي”.
وبناء عليه باشرت القوى الأمنية المختصة تحقيقاتها بإشارة من القضاء المختص لكشف الفاعلين.
وطالب الأهالي “الجهات المعنية في مؤسسة كهرباء لبنان وشركة BUS بالعمل على إعادة تركيب أسلاك بديلة عن تلك المسروقة، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي المقطوع عن البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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