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December 20 2021 - 22:52

قوات تيغراي تنسحب من إقليمي أمهرة وعفر في إثيوبيا

منذ 41 mins 20 December، 2021
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أخبار دولية - اثيوبيا

أعلن متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا اليوم الاثنين، أن قوات الجبهة استكملت انسحابها من إقليمي أمهرة وعفر.

ويأتي هذا الانسحاب، وهو خطوة نحو وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 13 شهرا بين قوات تيغراي والحكومة الإثيوبية، بعد تحقيق الجيش الإثيوبي مكاسب كبيرة.

هذا وأعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أيام أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا واستعادت السيطرة على منطقة في ولاية أمهرة شمال البلاد من قبل “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة.

وتمكنت القوات المتمردة في وقت سابق من العام الجاري من استعادة السيطرة على ما خسرته من المناطق في تيغراي، منها مركز الإقليم مدينة مقلي، وواصلت تقدمها إلى أراضي ولايتي أمهرة وعفار المجاورتين باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما دفع حكومة أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

المصدر: وكالة رويترز

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