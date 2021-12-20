متعاقدو اللبنانية شكروا كرامي لتقديمه مشروع قانون معجل مكرر لإقرار التفرغ

شكرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، النائب فيصل عمر كرامي لتقديمه اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يجيز للجامعة اللبنانية، ولمرة واحدة فقط، إجراء عقود التعاقد بالتفرغ مع الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وفق حاجات الجامعة وقوانينها، على أن تراعي مقتضيات الوفاق الوطني”، واعتبرت ان “هذه المبادرة تشكل مخرجا ممكنا لإقرار ملف التفرغ، الى جانب مسارات قانونية اخرى مرتبطة بمجلس الوزراء”. وطالبت “المسؤولين بالمبادرة الى إنقاذ الجامعة الوطنية من الانهيار بأية وسيلة متاحة، والى الحفاظ على حقوق أساتذتها المسلوبة منذ سنين.

وهنأت اللبنانيين بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، “على أمل استعادة لبنان موقعه الريادي، في المنطقة والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام