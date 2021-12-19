انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في مستشفى طرابلس الحكومي ومديرها يناشد المعنيين التدخل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2021 - 18:06

انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في مستشفى طرابلس الحكومي ومديرها يناشد المعنيين التدخل

منذ 1 ساعة 19 December، 2021
مستشفى طرابلس الحكومي
لبنان

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات المهندس جوني قرم ورئيس هيئة اوجيرو “ضرورة الاسراع بحل مشكلة سنترال التبانة وبعض سنترالات مدينة طرابلس، لانقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت، مما يعوق حركة الإتصالات بالاطباء ومتابعة المرضى، وينعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح (كورونا).

وقد تواصل عدرة مع المدير العام لهيئة أوجيرو المهندس عماد كريدية، الذي اكد له أنه “لا حل سوى بالأفراج عن الاعتمادات لشراء المازوت لتشغيل السنترالات، والا هناك المزيد من السنترالات سوف تتوقف عن العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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