موظّفو مستشفى طرابلس الحكومي يطالبون بتثبيتهم ورفع رواتبهم وإعطائهم حقوقهم

طالب موظّفو مستشفى طرابلس الحكومي بتثبيتهم ورفع رواتبهم وإعطائهم حقوقهم في ظل الوضع المعيشي المتردي، معتبرين أنّهم قدّموا خدمةً للوطن وعلى المعنيين بالتالي إنصافهم.

وخلال اعتصام نفّذه الكادر التمريضي عند المدخل ارئيس للمستشفى، تلا محمد الكردي بيانا باسم المشاركين، أعلن خلاله أنّ تثبيت الرواتب من حقهم، وأنّ الموظف هو أساس بناء مستشفى ناجح في ظل الوضع الصحي وانتشار وباء كورونا واكتظاظ المستشفيات بأعداد المرضى.

وشدّد على أن خطوتهم تأتي لتحريك ضمائر المعنيين باتّجاه الكفّ عن التلاعب والاستخفاف بحقوقهم فبعض الاطباء والاداريين لم يعد باستطاعتهم تأمين بدل بنزين للوصول الى مراكز عملهم.

وكان المعتصمون رفعوا شعارات تعبّر عن مطالبهم، منها حميناكن من كورونا وقفوا جنبنا وساعدونا.

المصدر: موقع المنار