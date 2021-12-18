الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا

رحب الاتحاد الأوروبي بإطلاق الأمم المتحدة آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، معتبرا أنها “خطوة مهمة لتحقيق العدالة”. وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر تويتر السبت، إن “إعلان الأمم المتحدة إطلاق آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا”.

هذا ووافق مجلس حقوق الإنسان، وفقا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة، في تصويت يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في “بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان”.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التصعيد الأخير “للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا”.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه “من المحتمل أن أكثر من 400000 شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في حزيران/يونيو”.

المصدر: سبوتنيك