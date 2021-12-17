اعتصام في مخيم البداوي رفضا لقرار الأونروا وقف بدل الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 14:38

اعتصام في مخيم البداوي رفضا لقرار الأونروا وقف بدل الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا

منذ 35 mins 17 December، 2021
اعتصام
لبنان

نفذ النازحون الفلسطينيون من المخيمات في سوريا بدعوة من “اتحاد لجان حق العودة” في مخيم البداوي الجمعة اعتصاما رفضا لقرار المدير العام لوكالة “الاونروا” وقف مساعدة بدل الايواء للنازحين من سوريا، بمشاركة عضو قيادة “الجبهة الديمقراطية” في لبنان عاطف خليل، وممثلي الفصائل واللجنة الشعبية وحشد من ابناء المخيم.

وألقيت بالمناسبة عدو كلمات حيث اكدت ان “القرار الاخير الذي اتخذه المدير العام للاونروا بوقف مساعدة بدل الايواء قرار جائر وظالم، ولا يتماشى مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها اللاجئون والمهجرون في لبنان”، ودعت “الاونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي من شأنه ان يشتت مئات العائلات ويرميهم  في الشوارع”.

كما قدمت سعاد ابو سراج باسم العائلات المهجرة من مخيمات سوريا، مذكرة مطالب الى مدير مكتب خدمات الاونروا في المخيم، تضمنت “المطالب المحقة ليتمكن المهجرون من العيش بكرامة الى حين تأمين العودة الآمنة لمخيماتنا في سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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