حماس تقبلت في البداوي التعازي والتبريكات بشهداء القدس المحتلة

تقبلت حركة حماس الجمعة في مخيم البداوي شمال لبنان التهاني والتبريكات باستشهاد كوكبةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء بعد اشتباك مع قوات العدو الاسرائيلي التي حاصرتهم في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية.

وبالمناسبة، شجب مسؤول حماس في الشمال احمد الاسدي “الصمت العربي المتامر على الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وحيا “تضحيات المجاهدين الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم البطولية”.

من جهته، أكد مسؤول المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية سعيد العويك ان “العدو لا يفهم الا لغة المقاومة”، ودعا “المقاومة إلى الرد المزلزل على جرائم الاحتلال”.

وكانت مخيمات الشمال شهدت وقفات تضامنية ودعوات للرد على جرائم الاحتلال

المصدر: مراسل الموقع