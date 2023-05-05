حماس تقبلت في البداوي التعازي والتبريكات بشهداء القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2023 - 18:40

حماس تقبلت في البداوي التعازي والتبريكات بشهداء القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 5 May، 2023
تعازي
لبنان

تقبلت حركة حماس الجمعة في مخيم البداوي شمال لبنان التهاني والتبريكات باستشهاد كوكبةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء بعد اشتباك مع قوات العدو الاسرائيلي التي حاصرتهم في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية.

وبالمناسبة، شجب مسؤول حماس في الشمال احمد الاسدي “الصمت العربي المتامر على الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وحيا “تضحيات المجاهدين الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم البطولية”.

من جهته، أكد مسؤول المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية سعيد العويك ان “العدو لا يفهم الا لغة المقاومة”، ودعا “المقاومة إلى الرد المزلزل على جرائم الاحتلال”.

وكانت مخيمات الشمال شهدت وقفات تضامنية ودعوات للرد على جرائم الاحتلال

المصدر: مراسل الموقع

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