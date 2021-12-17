مستشار الأمن القومي العراقي يشدد على أهمية إيجاد حل دولي لملف مخيم الهول في سوريا

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، على أهمية إيجاد حل دولي لملف مخيم الهول، فيما أكد رفض العراق العودة القسرية للمهاجرين.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، جورجي جيغاوري والوفد المرافق له”، ولفت المكتب الى أن “الأعرجي بحث مع جيغاوري، ملف الهجرة ومتابعة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين العراقيين، مؤكدا أن العراق يرفض العودة القسرية للمهاجرين ويشجع عودتهم بشكل طوعي، مبينا أن لا شيء يعلو على الإنسانية وأن الأديان تشترك جميعا بهذا المبدأ”.

وأضاف، أن “رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، أكد أن المنظمة تحترم الحريات وتعمل وفق المبادىء الإنسانية، ولن يكون لها أي دور بالعودة القسرية للمهاجرين، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لهم”.

وفيما يتعلق بمخيم الهول، شدد الأعرجي بحسب البيان على “أهمية وجود حل دولي لهذا الملف، كونه يشكل خطرا، وقد يمهد الجهل والأمية فيه إلى بيئة للتطرف”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية