مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة “الركن الشديد 2” تحمل في بطنها عدة رسائل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 16 2021 - 20:42

مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة “الركن الشديد 2” تحمل في بطنها عدة رسائل

منذ 45 mins 16 December، 2021
فصائل المقاومة الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد الخبير الأمني والعسكري مهدي أبو حسنين أن مناورة الركن الشديد ٢ ستكون بشكل دوري، وصولا لتحرير فلسطين.

و أوضح الخبير أن المناورة هي رسالة للاحتلال بوجود تطورات سيجري استعراضها، ما يشير لتطور عسكري وأمني لدى المقاومة

ولفت الى أن هدف المناورة هو تعزيز الغرفة المشتركة وتوحيد حالات عسكرية، في إطار موحد، و هي رد واضح على مناورات الاحتلال، ورسالة بوجود فعل مقاوم جاهز للمواجهة.

و بين الخبير الأمني أن في بطن المناورة كثير من الرسائل ستفصح عن نفسها حين تحدث.

بدوره أشار الخبير العسكري اللواء رفيق أبو هاني أن المناورة تأتي في إطار تعزيز الوحدة العسكرية لتكون نواة جيش موحد بخطة عسكرية واحدة وقيادة واحدة وتدريب واحد.

و أوضح أن وحدة القرار العسكري مهمة في تحقيق الانتصار، مبينا أن المناورة تأتي في سياق تعزيز مبدأ التعرض، بمعنى توجيه رسائل للعدو أننا على جهوزية كاملة بما في ذلك لفكرة الهجوم.

و لفت الخبير الى أن المناورة ترسخ فكرة الانتقال من الدفاع للهجوم، مؤكدا بأن هذا سيناريو وارد بالانتقال لهجوم متدرج.

و كانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت مساء اليوم الخميس، بأن مناورات عسكرية مرتقبة للغرفة المشتركة ستُعقد قريباً.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة