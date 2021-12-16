عبد اللهيان يعلن اعتماد لقاح كورونا الايراني في هنغاريا.. وتوقيع 3 مذكرات للتعاون بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو الخميس في طهران؛ سيتم على أساسها “اعتماد اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا شرطاً لاصدار تأشيرات الدخول الى هذا البلد”. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عبداللهيان عقب لقائه سيارتو الذي يزور البلاد حالياً.

واشاد وزير الخارجية، بجهود العلماء الايرانيين التي تكللت بانتاج هذه اللقاحات في عدد من الشركات المحلية. وصرّح أن مباحثاته مع سيارتو اليوم، افضت الى توافقات مهمة بين البلدين؛ منوها في السياق إلى توقيع 3 وثائق للتعاون صباحاً، ووثيقتين ستوقعان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عصر اليوم. كما اشار الى المشاورات حول الوضع الراهن في افغانستان؛ مبيناً ان هنغاريا قدمت بعض المساعدات الى هذا البلد بما في ذلك شحنة اللقاحات التي جاء بها سيارتو الى طهران لتوزيعها بين عدد من المواطنين الأفغان المقيمين في ايران. وثمّن وزير الخارجية، “هذه الخطوة الانسانية من جانب الحكومة الهنغارية”.

واعلن امير عبداللهيان، ان اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة سينعقد اليوم عصرا بحضور وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني و وزير الخارجية والتجارة الهغاري.

هذا وتنص المذكرات الثلاث، التي تم توقيعها على التعاون بين مركز الدراسات السياسية لوزارة الخارجية الايرانية مع معهد الدراسات الدبلوماسية في جمهورية هنغاريا، فضلاً عن التعاون في اطار المنح الدراسية بين وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايرانية مع الخارجية الهنغارية، ومذكرة تعاون بين وزارة الثقافة الايرانية مع وزارة الطاقات البشرية في هذا البلد.

وتوجه وزير الخارجية الهنغاري، عقب مباحثاته مع عبد اللهيان، الى مقر الرئاسة للقاء رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.

المصدر: ارنا