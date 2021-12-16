ارتفاع عدد الجثث المنتشلة من حادث غرق زورق قبالة ماليزيا إلى 18

أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا الخميس، ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها بعد انقلاب زورق كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد إلى 18 جثة. وقالت هيئة إنفاذ القانون البحري في بيان إن 14 شخصا نجوا و18 ما زالوا مفقودين وإن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لليوم الثاني.

يذكر أن السلطات البحرية الماليزية أعلنت أمس أن 10 أشخاص قتلوا، وتم الإبلاغ عن إنقاذ 21 شخصا من بين 60 شخصا كانوا على متن قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة ولاية جوهور الجنوبية. وهذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة كوارث وقعت في السنوات الأخيرة في الممر المائي بين إندونيسيا وماليزيا وعادة ما تكون حوادث غرق زوارق مكدسة تنقل عمالا يسعون لفرص عمل في المصانع والمزارع الماليزية.

ووفقا لجماعة مايجرانت كير المدافعة عن حقوق الإنسان، يسافر ما بين مئة ألف ومئتي ألف إندونيسي سنويا بشكل غير مشروع إلى ماليزيا بحثا عن فرص عمل.

المصدر: روسيا اليوم