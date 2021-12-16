الخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات أندري كروتسكيخ الخميس، أن “العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني تجري بأبعادها الكاملة، وهذه هي الحرب العالمية الثالثة، فعلياً، غير أن روسيا تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة سعياً منها إلى التخفيف من عواقبها”.

وقال كروتسكيخ، في تقريره بالجلسة العامة للمؤتمر التاسع لعموم روسيا للخبراء في العلوم السياسية، الذي عقد في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، تحت عنوان “روسيا والنظام السياسي في عالم متغير: قيم ومؤسسات وآفاق مستقبلية”، قال “الحرب مستمرة بشكل مكثف للغاية وسائل الإعلام تقول الحقيقة العمليات التي تحدث هي الحرب العالمية الثالثة، والمسألة القائمة أمامنا الآن هي مجرد مسألة حساب قيمة الأضرار وتحديد من هو الخاسر في نهاية المطاف وما هو الشكل الذي سيتخذه العالم نتيجة لهذه الحرب”.

ووفقا لكروتسكيخ، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع “تجري بصعوبة بالغة جداً”.

المصدر: سبوتنيك