اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي

تأكيداً لرفضهم وجود الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية، اعترض أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع. وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي لـ “سانا” أن الأهالي “اعترضوا بمساندة حاجز للجيش رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات ترافقه سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها حاول العبور من حاجز الدمخية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة”.

وبيّنت المصادر أن الأهالي رشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة مجرد وصولها إلى مشارف قرية الدمخية وأجبروها على التراجع والمغادرة ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به.

وأمس الأول اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات تابعة لميليشيا “قسد” حاولت المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلى الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع.

المصدر: سانا