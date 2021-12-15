منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 89 شخصا على الأقل.

وأبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن العلماء المحليون من التعرف عليه.

وسيعمل فريق التحقيق على جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لشبكة “بي بي سي”: “قررنا إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها. وهناك سنكون قادرين على جمع عينات من المرضى – ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أن هناك 89 حالة وفاة”.

وكشف مسؤولو الصحة المحليون في فنجاك أن العينات الأولية من المرضى أعطت نتائج سلبية للكوليرا.

وتعرضت المنطقة مؤخرا لفيضانات شديدة، وهي من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات. وأوضحت بايا أن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاك عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك، وينتظر الفريق الآن نقلهم لإعادتهم إلى العاصمة جوبا اليوم الأربعاء.

المصدر: إكسبريس