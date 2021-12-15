الأمم المتحدة ترسل أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 12:40

الأمم المتحدة ترسل أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

منذ 59 mins 15 December، 2021
موسكو: جاهزون  لمختلف التطورات في أفغانستان
أخبار دولية - افغانستان

أفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء، بإرسال أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، من مخازن الأمم المتحدة في مدينة “ترميز” بأوزبكستان. وقال متحدث باسم المفوضية، لوكالة “سبوتنيك”، “لقد أرسلنا اليوم شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، التي كانت مخزنة في ترميز، إلى أفغانستان”.

وبحسب المفوضية الأممية، فإن حجم الحمولة يبلغ نحو 40 طنا، يشمل أواني مطبخية بلاستيكية، وأغطية نايلون تستخدم لعزل المساكن أو الخيام؛ ومن المتوقع أن ترسل شاحنات أخرى محملة بالمساعدات، بحلول نهاية العام. وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تلقى المركز اللوجستي “مركز ترميز للشحن” من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 96 طناً من المساعدات الإنسانية المخصصة لأفغانستان، بما في ذلك المواد الأساسية.

وكان من المقرر بعد ذلك إرسال شاحنات المساعدات عبر نقطة التفتيش الحدودية “ترميز – خيراتون”، إلى مدينة مزار الشريف الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك

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