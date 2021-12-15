باقري کني: التوصل لاتفاق في فیینا مرهون بجدية الطرف الاخر

قال رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا علي باقري كني إنه “لو توفر عند الطرف الاخر الاستعداد العملي والارادة الجدية من اجل تنفيذ جميع التزاماته المنصوصة في الاتفاق النووي، عند ذلك نستطيع التوصل في غضون فترة قصيرة الى اتفاق مرضي الطرفين”.

وأضاف باقري كني الثلاثاء ان “الامر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الاسلامية وسائر المسؤولين الايرانيين، ان اكدوا بشانه ايضا، هو ان يتم التركيز في هذه المفاوضات على اولوية الغاء جميع انواع الحظر اللاقانوني والظالم الذي فرض على الشعب الايراني منذ السنوات الماضية”.

وتابع باقري كني ان “هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وايضا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن”، ولفت الى انه “فضلا عن الجمهورية الاسلامية جميع الدول الاعضاء في مجموعة 4+1 وايضا الادارة الامريكية الجديدة تقرّ، بان الادارة السابقة في هذا البلد اقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووي”.

وأشار باقري كني الى ان “المواقف المتضاربة لحكومة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن، رغم تاكيدها على الرغبة في العودة الى الاتفاق النووي”، واكد انه “ينبغي على الادارة الامريكية ان تقدم شرح حول هذا السلوك”.

المصدر: ارنا