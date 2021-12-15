الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بوتيرة غير مسبوقة واللقاحات تصبح أقل فعالية

أعلنت “منظمة الصحة العالمية” أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة على الأرجح، وأكدت أن “اللقاحات تصبح أقل فعالية بقليل ضد كورونا”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس الثلاثاء إن “التقارير حول تسجيل أوميكرون جاءت من 77 دولة، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد”، وأضاف “ينتشر أوميكرون بوتيرة لم نر مثلها من قبل لدى أي نسخة أخرى”.

وحذر غيبريسوس من أن “الانتشار السريع لهذا المتحور قد يحمل أنظمة الصحة، خاصة في الدول غير المستعدة لذلك، عبئا مفرطا بسبب العدد الهائل من المرضى جراءه”، وأشار إلى أن طالأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لمنع الوفيات والوقاية من الحالات الحادة والمتوسطة للإصابة بالمرض”.