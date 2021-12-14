عبداللهيان ولافروف يؤكدان تصميم إيران وروسيا على إحياء الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، مؤكدين التصميم على “إعادة الاتفاق بشكله الأصلي المتوازن”. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا الاثنين، بمبادرة من الطرف الإيراني، اتصالاً هاتفياً ركزا فيه “الاهتمام الأساسي على القضايا الحيوية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي في سياق استئناف العملية التفاوضية في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر”.