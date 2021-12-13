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December 13 2021 - 09:22

مصادر مخفية للسكر تشكل خطورة على الصحة

منذ 42 mins 13 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحدثت إخصائية التغذية، الروسية سفيتلانا زيلينتسوفا، عن الآثار الضارة للسكر على الجسم وأدرجت مصادره الخفية التي يجب الانتباه إليها عند التخطيط للنظام الغذائي.
وقالت زيلينتسوفا لوكالة “سبوتنيك”: “إن زيادة استهلاك السكر هو بلاء عصرنا، ولا يمكن المبالغة في تقدير العواقب الصحية لهذا البلاء، ولكن، من المهم أن نفهم أن السكريات المضافة هي مجموعة كاملة من المواد غير المرغوب فيها في النظام الغذائي، من المعروف أن تناول السكر العالي يرتبط بزيادة تناول السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن”.
وأوضحت أن تناول كميات كبيرة باستمرار يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وبعض أنواع السرطان، منوهة إلى أن الدراسات أثبتت التأثير السلبي للسكر على عملية البلعمة، وبالتالي على المناعة.

وأضافت أنه من المهم الانتباه إلى مصادر السكر المخفية وهي الخبز والصلصات الصناعية والمنتجات شبه المصنعة والزبادي والجبن القريش والحبوب سريعة التحضير وحبوب الإفطار والخضروات والفواكه المعلبة والعصائر والمشروبات الغازية .

المصدر: سبوتنيك

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