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December 13 2021 - 01:44

فوائد مذهلة لشاي البابونج

منذ 33 mins 13 December، 2021
Babonij Tea
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يقترح خبراء التغذية إضافة شاي البابونج إلى النظام الغذائي لما له من الكثير من الفوائد على الصحة.
في ما يلي مجموعة من فوائد شاي البابونج التي قد لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:
محاربة الأرق
إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن عنصر “أبيغينين” الموجود في شاي البابونج هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحفيز النوم.
تخفيف التقلبات المزاجيّة
بصرف النظر عن المساعدة في النوم، يمكن أن يساعد شاي البابونج أيضًا في التقلبات المزاجية الناتجة عن القلق أو التوتر. كما أنه يساعد في علاج أعراض القلق ويوفر الهدوء.
إدارة مستوى السكر في الدم
تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لشاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم أيضًا. كما يعتبر مشروبًا منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مناسباً لتخفيف الوزن.
علاج أعراض البرد
في الشتاء، من السهل جدًا الإصابة بنزلة برد. يمكن أن يكون كوب ساخن من شاي البابونج سحريًا لعلاج نزلات البرد. ويمكن للمرء أيضًا أن يستنشق بخار شاي البابونج الذي يساعد في تخفيف احتقان الأنف وسيلانه والتهاب الحلق.
تخفيف تقلصات الدورة الشهرية
تساعد الخصائص المسكنة للألم والمضادة للتشنج الموجودة في شاي البابونج أيضًا في علاج تقلصات الدورة الشهرية. يعمل شرب كوب من البابونج على استرخاء الرحم وتقليل إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب والألم.

المصدر: مواقع اخبارية

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