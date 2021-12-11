الخارجية الايرانية تؤكد حدوث انفراجة بشأن تحييد العقوبات ضد البلاد بالتوازي مع العمل على رفعها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أن “هناك أخباراً سارة في مجال رفع الحظر خلال الأيام المقبلة”. وفي تصريح تلفزيوني حول ملتقى سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في دول الجوار بطهران، قال خطيب زادة إن “كل هذه الدول يتم اتخاذ السياسات بشأنها فيما يتعلق بالآليات الإقليمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي “ايكو” ومنظمة شنغهاي للتعاون أو العلاقات الإقليمية وفي مجالات أخرى أو في المجال الثنائي”. وأضاف “اليوم بينما تجري المباحثات في فيينا يعقد في نفس الوقت اجتماع لسفراءنا في طهران من أجل إلغاء ورفع اجراءات الحظر”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى أن زيارات رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الى دول الجوار تم التخطيط لها سلفا، وان طهران ستستضيف قريبا بعض رؤساء دول المنطقة ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. واردف قائلاً “لقد وضعنا برنامجًا جديدًا في وزارة الخارجية كخريطة طريق لمدة 20 عامًا ووثائق مع الدول المجاورة، ومن بينها روسيا، إذ أوشكت على الانتهاء تقريبا، وسوف نحصل على موافقة مجلس الوزراء للتفاوض، مثل خارطة الطريق لمدة 25 عاما التي تم صياغتها مع الصين لنكون قادرين على القيام بذلك مع الدول المجاورة الرئيسية”.

واوضح خطيب زادة أن وزارة الخارجية “ستلعب بالتأكيد دورها في تنظيم وتسهيل هذه العلاقات، لكن الجميع يعلم أن وزارة الخارجية هي أحد جوانب الدبلوماسية الاقتصادية، وبالتأكيد على الوزارات والمؤسسات المباشرة الأخرى المسؤولة عن هذا الموضوع، التنسيق معنا في هذا المجال”. واضاف “في الأيام المئة الماضية، توسعت العلاقات الاقتصادية نحو ثلاثة اضعاف، وأزلنا العوائق مع تركمانستان خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد رئيسي الأخيرة، ومع بعض دول الجوار، حصلت انفراجات في المجالين النقدي والمالي وتجري متابعتها”.

المصدر: ارنا