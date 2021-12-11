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December 11 2021 - 06:48

مانحون يحولون 280 مليون دولار من أرصدة مجمدة لأفغانستان

منذ 20 mins 11 December، 2021
Monetary Bank
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلن البنك الدولي أن المساهمين في صندوق إعادة إعمار أفغانستان قرروا  تحويل 280 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي بحلول نهاية العام لتوفير خدمات في مجالي التغذية والصحة لأفغانستان.
وقال البنك الدولي في بيان إن “هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج”.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية. بينما ستتلقى اليونيسف 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.

المصدر: رويترز

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