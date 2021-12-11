كبير الأثريين المصريين: 90% من مساحة البلاد بها آثار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2021 - 03:38

كبير الأثريين المصريين: 90% من مساحة البلاد بها آثار

منذ 25 mins 11 December، 2021
Egypt Athar
ثقافي وديني - صفحات منوعة

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية إن 90% من مساحة مصر “تعوم على الآثار”.
وأوضح خلال مداخلة عبر قناة “المحور” أن ما تم اكتشافه من آثار في البلاد حتى الآن لا يتعدى 15%، مشيرا إلى أن هناك محافظات بأكملها مثل الشرقية والوادي الجديد وأسيوط بها كميات كبيرة من الآثار.
ولفت شاكر إلى أن عقوبة التنقيب عن الآثار تصل إلى السجن المشدد لمدة 25 سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه.
ووصف المنقبين عن الآثار بأنهم عصابات دولية تستخدم أجهزة متقدمة جدا، بينها التقاط صور بالأقمار الصناعية، مشيدا بيقظة أجهزة الأمن التي تمكنت من إيقاف تهريب كميات كبيرة من الآثار.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة