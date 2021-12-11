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December 11 2021 - 00:20

أرمينيا: مقتل عسكري وإصابة 8 بقواتنا في تبادل لإطلاق النار مع أذربيجان

منذ 1 ساعة 10 December، 2021
علم ارمينيا
أخبار دولية - ارمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، عن مقتل عسكري وإصابة 8 آخرين في قواتها جراء تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

وقالت في بيان “في 10 كانون الاول / ديسمبر وأثناء صد العمليات العدوانية لوحدات القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي للحدود (منطقة غيكاركونيك)، قتل عسكري من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية من مواليد 2002… وأصيب 8 عسكريين آخرون”.

وذكر البيان أن 6 من الجرحى في حالات خطيرة وأن حالتي اثنين آخرين متوسطة الخطورة وخفيفة.

وعلى الرغم من انتهاء المرحلة الساخنة من النزاع العسكري في إقليم قره باغ في نوفمبر 2020، إلا أن العمليات القتالية المنفردة لا تزال مستمرة وتدور حاليا على الخط الحدودي بين دولتي أذربيجان وأرمينيا وسط مشاكل في مسألة ترسيم الحدود بين الطرفين في ظل توسع أراضي سيطرة القوات الأذربيجانية.

المصدر: روسيا اليوم

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