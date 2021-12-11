حريق في احد مساجد مخيم البرج الشمالي في صور امتد الى غرف حراسات وغرف محيطة بالمسجد

وقع حريق داخل احد مساجد مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور تبعه دوي انفجارات وحريق امتد الى غرف حراسات وغرف محيطة بالمسجد.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان وعملت وحدات الدفاع المدني والاطفاء على اخماد الحريق، واشار مراسل المنار الى وقوع عدد من الجرحى في الحريق والانفجار.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الجيش اللبناني عمل على تطويق المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم وان اصوات الانفجار سمعت في منطقة صور والقرى المجاورة.

واضافت الوكالة ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلف الاجهزة الامنية وخبراء المتفجرات الكشف على المنطقة التي وقع فيها الانفجار لمعرفة ملابسات الحادثة.

المصدر: قناة المنار