قالیباف واردوغان يبحثان شؤون المنطقة وتوطيد العلاقات بين البلدين

وأشار اردوغان، خلال الاجتماع، إلى تفشي كورونا وانعكاساته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين إنه رغم الظروف الجارية شهد التعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا نمواً خلال هذه الفترة. كما شدد أردوغان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأعرب عن أمله في أن تختتم محادثات فيينا بشكل عادل حول تنفيذ الاتفاق النووي.

وتطرق الرئيس التركي إلى التطورات في أفغانستان وأزمة اللاجئين في تركيا، مؤكداً “ضرورة أن تساعد المؤسسات الدولية إيران في تنظيم شؤون اللاجئين الأفغان”. كما أعرب عن أمله في أن يزور إيران في المستقبل القريب.

من جهته، أكد قاليباف، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنتوب، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلاً “يجري حالياً الانتهاء من صياغة الوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين ، والتي تعد رمزا للإرادة الجادة في تطوير العلاقات”.

وأشار قاليباف إلى دعم إيران لمبادرة 3 + 3 ، مؤكداً “يجب أن يكون لكل دول القوقاز علاقات جيدة مع بعضها البعض ، مما يمكن أن يدعم التنمية في المنطقة وتطويرها”. ونوه قاليباف الى محادثات فيينا مؤكداً أنه “على البلدان الكبرى أن تفهم أنها لا يمكن فرض إرادتها على الدول الأخرى، وإذا قبلت احترام مصالح الآخرين، فسيكون الاتفاق متاحا”. كما تباحث الجانبان حول عدد من شؤون المنطقة والمواضيع ذات الرغبة المشتركة.