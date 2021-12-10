فرنسا تبحث مع الأمين العام لحلف الناتو مسألة الردع النووي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة، أنه خلال لقائها برفقة وزير الخارجية جان ايف لودريان، الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، تم بحث مسألة الردع النووي. وقالت بارلي، خلال مؤتمر صحفي، عقب محادثات مع الأمين العام للناتو “من بين المواضيع التي بحثناها اليوم، دور الردع النووي في دفاعنا. في سياق الوضع الاستراتيجي غير المستقر والذي يتدهور، نحن في ذروة حاجتنا للقدرة النووية لحفظ السلام وبهدف منع العدوان”.

وشددت المسؤولة على ضرورة زيادة المراقبة على الأسلحة من أجل منع انتشار السلاح النووي.

هذا وتأتي هذه اللقاءات على خلفية ازدياد التوتر بين الغرب وروسيا بخصوص الوضع حول أوكرانيا، ووسط اتهامات الولايات المتحدة وحلف الناتو لموسكو، بأنها تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا لغزوها، الشيء الذي نفته روسيا أكثر من مرة، معقبة بأن تحريكها لقواتها على أراضيها حق سيادي لها لا يجب أن يقلق أحداً.

المصدر: سبوتنيك