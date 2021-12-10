أردوغان: لا يمكننا السماح بأن تتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال لإخواننا المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “لا يمكننا السماح بأن تتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال لإخواننا المسلمين الذي يعيشون فيها وعددهم 35 مليونا”.

وفي كلمة بمؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، أشار أردوغان إلى أن “الدول الغربية دعمت التنظيمات الإرهابية مثل داعش وYPG/PKK كي تزيد نار الحرب في سوريا أو في العراق والدول الأخرى”، مشددا على أن “الغرب يمارس سياسة تمييزية ضد المسلمين”. وأضاف “بصفتنا مسلمين لا نكافح ضد كورونا أو الأزمات الإنسانية فقط بل نناضل في نفس الوقت ضد معاداة الإسلام المتصاعدة أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم