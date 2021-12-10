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December 10 2021 - 13:12

تسجيل أغلى لقاح عالمي في روسيا…

منذ 2 ساعة 10 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أفادت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الخميس، عن تسجيل أغلى عقار علاجي في روسيا.
وذكرت صحيفة “آر بي كا” الروسية أن شركة الأدوية السويسرية “Novartis” حصلت على إذن استخدام وبيع العقار العلاجي “Zolgensma” في روسيا المخصص بعلاج الضمور العضلي النخاعي، وهو اضطراب وراثي نادر تتأثر فيه الخلايا العصبية الحركية للحبل الشوكي ويؤدي إلى ضمور العضلات والشلل.
وبحسب الصحيفة، هناك ثلاثة لقاحات لعلاج ضمور العضلات الشوكي في العالم وهي لقاح “Spinraza” و “Risdiplam” و “Zolgensma”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يميز لقاح “Zolgensma” عن اللقاحات الأخرى أن الحقنة تعطى لمرة واحدة لسنتين، أما بالنسبة للأطفال الذين تم إعطاؤهم “Zolgensma” في غضون ستة أشهر من الولادة لم يعودوا يفقدون السيطرة على العضلات.

بلغ سعر اللقاح “Zolgensma” نحو 2 مليون دولار مقارنة بأسعار اللقاحات الأخرى.

المصدر: سبوتنيك

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