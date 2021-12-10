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December 10 2021 - 08:34

استشهاد عسكري سوري بقصف مدفعي من “النصرة” في محافظة حلب

منذ 1 ساعة 10 December، 2021
الجيش السوري
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استشهاد عسكري سوري بقصف مدفعي من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في محافظة حلب شمال سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: “تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 5 عمليات استهداف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 4 منها في محافظة حلب، و1 في محافظة إدلب”.

وأضاف كوليت أن عسكريا سوريا استشهد بقصف مدفعي من “جبهة النصرة” استهدف مواقع للقوات الحكومية في بلدة كفر حلب.

المصدر: روسيا اليوم

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