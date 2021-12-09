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December 9 2021 - 22:12

الشيخ اكرم الكعبي: السلاح المقدس لن يُسَلَّم

منذ 2 ساعة 9 December، 2021
الشيخ اكرم الكعبي
العراق - عربي وإقليمي

أعلن الأمين العام للمقاومة الاسلامية – حركة النجباء، الشيخ اكرم الكعبي أن سلاح المقاومة مقدس، اعاد الكرامة المنهوبة واهان الاحتلال واذل استكباره سواء في احتلاله السابق او الحالي وبوصلته ثابتة تجاه المحتلين سواء كانوا اميركيين او صهاينة من تكفيريين ودواعش وعندما نتحدث عن سلاح المقاومة نتحدث عن سلاح تحمله ارواح قلوبها معلقة بالقدس الشريف مصرحا أن هذا السلاح سيبقى بيد المجاهدين حتى تسليمه الى إمام الزمان (عج).

واكد الشيخ اكرم الكعبي بحضور قادة من فصائل المقاومة المناوئة للولايات المتحدة، ان الحشد الشعبي حافظ على العراق والمقدسات ولولا تشكيله لكانت الخارطة العراقية وخارطة المنطقة مختلفة وحل الحشد الشعبي رغبة اميركية وصهيونية وسعودية واماراتية.

وشدد على ان تسليم سلاح المقاومة  في عقيدة المقاومة هو تسليم العراق بثمن بخس وهذا لن يكون ولن نقبل به والحديث عن سلاح المقاومة غير مقبول .

واكد ان هذا السلاح واضح كيف يُستخدم واين يستخدم وهو بيد الشعب العراقي وضمان للشعب العراقي.

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المصدر: حركة النجباء

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