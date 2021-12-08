حماس استنكرت توقيع اتفاقية علمية بين الاتحاد الاوروبي والعدو الاسرائيلي

استنكرت حركة حماس الأربعاء “توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية (هورايزون يوورب) مع العدو الاسرائيلي، لينضم بذلك لأكبر برنامج بحث علمي في العالم”.

وأكدت الحركة في بيان لها أن “الاتفاقية تعد تشجيعًا للاحتلال على الاستمرار في الأبحاث العلمية لتطوير الشركات التابعة لجيش الاحتلال، لتزويده بأحدث الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، على غرار اتفاقية هورايزون 2020 التي شكلت فضيحة مدوية للاتحاد الأوروبي عبر دعم الاتفاقية لشركات تقيم في المستوطنات، وشركات تابعة لجيش الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم