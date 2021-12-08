العراق: عملية أمنية واسعة في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الاربعاء انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان لها أن “قيادة عمليات ديالى، شرعت صباح الاربعاء وبتنسيق عالي مع قيادتي المحور الاول والثاني في قوات البيشمركه بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصله بين القطعات الاتحادية مع اقليم كردستان العراق في اطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد ضفتي نهر ديالى فيما نفذت قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالاشتراك مع قوات خاصة من حرس الاقليم عمليات في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي”.

واضافت الخلية ان “هذه العملية تأتي في اطار التنسيق والعمل المشترك الذي تشرف عليه قيادة العمليات المشتركة لتطهير مناطق الاهتمام الامني المشترك من تواجد عصابات داعش الإرهابية”.

المصدر: السومرية