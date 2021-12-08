فاوتشي: من شبه المؤكد أن متحور “أوميكرون” أقل شدة من “دلتا”

اعتبر كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه “من شبه المؤكد أن متحور أوميكرون أقل شدة من دلتا”.

وكان فاوتشي قد أشار الى أنه “حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض” لكنه أضاف أن “من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى أنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون “فترة معقولة من الوقت”.

المصدر: موافع اخبارية