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December 7 2021 - 07:58

حميميم: رصد 10 عمليات قصف في إدلب شمال غربي سوريا

منذ 30 mins 7 December، 2021
حميميم
سورية - عربي وإقليمي

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لقاعدة حميميم، عن رصد 10 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال المركز الروسي في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على “فيسبوك” يوم الاثنين، إنه “خلال اليوم الأخير تم رصد 10 حالات لإطلاق النار من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية”.

وأشار إلى أنه رصد 6 عمليات قصف في محافظة إدلب و3 في اللاذقية وعملية واحدة في حلب.

وحسب بيانات مركز المصالحة الروسي، قتل استشهد سوري جراء إطلاق النار من قبل الإرهابيين في ريف حلب، وأصيب آخر في محافظة إدلب.

وفي إطار مذكرة التفاهم الروسية التركية حول سوريا، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة.

المصدر: روسيا اليوم

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