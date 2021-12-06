قاليباف يشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص في إيران وسوريا

شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا ، وقال “اليوم أهم ما لدينا هو التنمية الاقتصادية بين البلدين”.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الاثنين “كانت زيارتي إلى سوريا زيارة مهمة لا تزال في ذهني”، وهنا أيضًا أطلب منكم ابلاغ تحياتي الى الرئيس السوري ورئيس مجلس النواب.

وشدد قاليباف على ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا ، وقال “اليوم أهم ما لدينا هو التنمية الاقتصادية بين البلدين ، والسبب الواضح هو أن أعداء جبهة المقاومة يحاولون التعويض عما عجزوا عنه في الميدان ، في الحرب الاقتصادية ، وعلينا بالتالي أن نحاول أن ننجح في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف قاليباف انه “فيما يتعلق بالمسائل التي تم الاتفاق عليها في سوريا ، عقدنا عدة اجتماعات مهمة وركزنا بشكل أكبر على قضايا مثل تسهيل أنشطة القطاع الخاص في البلدين، وتنشيط الغرف التجارية والمساعدة في تطوير المنتجات الصناعية والزراعية.”

المصدر: وكالة فارس