جبهة العمل الاسلامي هنأت الشعب الفلسطيني بانتصار الاسير كايد الفسفوس

هنأت جبهة العمل الاسلامي في بيان “الشعب الفلسطيني الصامد بانتصار الأسير المجاهد البطل كايد الفسفوس وانتزاع حريته من السجان الصهيوني الحاقد”.

ورأت أن “انصياع العدو لمطالب الأسير المجاهد الفسفوس هو إنجاز كبير تحققه الحركة الأسيرة البطلة”.

وأشارت إلى أن “معركة الأمعاء الخاوية لا تقل أهمية عن باقي المعارك العسكرية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الغاصب، وأن هذه المعركة لا شك ستحقق أهدافها في نهاية المطاف ولا سيما بطلان وإفشال ما يسمى بالاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حتى لو سقط وارتقى للحركة الأسيرة شهداء، وأن الأسير المجاهد البطل كايد الفسفوس هو خير شاهد على وقف العمل والتنفيذ بالاعتقال الإداري التعسفي الذي سيأتي اليوم الذي سينتزع الأسرى المعتقلين إداريا حريتهم وسيأتي اليوم الذي سيتحرر فيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من سجون الاحتلال الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام