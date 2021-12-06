جبهة العمل الاسلامي هنأت الشعب الفلسطيني بانتصار الاسير كايد الفسفوس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 15:02

جبهة العمل الاسلامي هنأت الشعب الفلسطيني بانتصار الاسير كايد الفسفوس

منذ 1 ساعة 6 December، 2021
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

هنأت جبهة العمل الاسلامي في  بيان “الشعب الفلسطيني الصامد بانتصار الأسير المجاهد البطل كايد الفسفوس وانتزاع حريته من السجان الصهيوني الحاقد”.

ورأت أن “انصياع العدو لمطالب الأسير المجاهد الفسفوس هو إنجاز كبير تحققه الحركة الأسيرة البطلة”.

وأشارت إلى أن “معركة الأمعاء الخاوية لا تقل أهمية عن باقي المعارك العسكرية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الغاصب، وأن هذه المعركة لا شك ستحقق أهدافها في نهاية المطاف ولا سيما بطلان وإفشال ما يسمى بالاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حتى لو سقط وارتقى للحركة الأسيرة شهداء، وأن الأسير المجاهد البطل كايد الفسفوس هو خير شاهد على وقف العمل والتنفيذ بالاعتقال الإداري التعسفي الذي سيأتي اليوم الذي سينتزع الأسرى المعتقلين إداريا حريتهم وسيأتي اليوم الذي سيتحرر فيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من سجون الاحتلال الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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