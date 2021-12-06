الارقام القياسية للدولار في الفترة الاخيرة، ماذا قال استطلاع الرأي عنها؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 13:16

الارقام القياسية للدولار في الفترة الاخيرة، ماذا قال استطلاع الرأي عنها؟

منذ 56 mins 6 December، 2021
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول ارتفاع سعر الدولار في لبنان الى ارقام قياسية في الاسبوعين الماضيين ليبلغ في احد ارقامه 25000.  وجاء في النتائج:

تسجيل سعر الدولار في لبنان ارقاماً قياسية نتيجة لـ:

–  عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف (83%)
–  استمرار الازمة النقدية (17%)

عدد المشاركين: 1,570

ان تسجيل سعر الدولار في لبنان ارقاماً غير مسبوقة هو نتيجة لعدم ضبط التلاعب بسعر الصرف، بحسب الغالبية العظمى من المستطلعين.

ان الازمة المالية والنقدية التي باتت معروفة الاسباب والتي ادت الى تراجع سعر الليرة والارتفاع الفاحش في الاسعار، كانت وراء ارتفاع سعر الدولار ، ولكن استمرار الارتفاع والقفزات الاخيرة بشكل غير مسبوق للدولار يتحمل مسؤوليتها من لا يقوم بدوره ومسؤوليته في ضبط التلاعب بسعر الصرف والذي باتت اهدافه ربحية وتجارية.

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