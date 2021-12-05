جبهة العمل الاسلامي هنأت حماس في ذكرى انطلاقتها

هنأت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الذكرى ال 34 لانطلاقتها، وأكدت في بيان “الثوابت والمبادئ الوطنية والإسلامية التي انطلقت من أجلها، ولا سيما في اعتماد نهج المقاومة كسلوك وثقافة وخيار استراتيجي، من أجل تحرير الأرض والإنسان من رجس الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

ولفتت إلى أن “احتضان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحركة حماس ولكل الفصائل الفلسطينية هو نبض ومنهج حياة للمقاومين الأبطال، الذين يضحون بالغالي والنفيس دفاعا عن هذا الشعب الأبي، وكذلك فإن المجاهدين والمقاومين الأبطال في الضفة الغربية وفي القدس الشريف لا يقلون أهمية أو دفاعا ومقاومة عن إخوانهم في غزة، فعملياتهم الأخيرة، سواء أكانت فردية أم جماعية تنظيمية، تثبت للعالم أن القضية الفلسطينية قضية واحدة لكل الفلسطينيين”.

من ناحية أخرى، استنكرت الجبهة “قيام قطعان المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وإقامة الصلوات التلمودية”، مؤكدة أن “هذه الأفعال الإجرامية والاعتداءات الصهيونية المتكررة لن تبقى دون رد، ولعل العمليات البطولية الأخيرة وما سيلحقها من عمليات ستكون الرد الفعلي والعملي على هذا العدوان وعلى كل الاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وأن ثورة البركان الفلسطيني لن تهدأ حتى يتم التحرير والنصر الأكيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام