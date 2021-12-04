اطلاق صاروخ لاختبار منظومات الدفاع الجوي في سماء نطنز

أطلقت القوات الإيرانية صاروخا للدفاع الجوي في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنزـ كان بهدف اختبار الرد السريع لمنظومة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام ايرانية أن إطلاق الصاروخ كان بهدف اختبار الرد السريع منظومة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة ووفقاً لجدول تدريبات منظومة الدفاع الجوي وبهدف الاستعداد للدفاع ضدة اي هجوم محتمل.

وانفجر الصاروخ في سماء المنطقة بتوجيه من منصة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة. وسمع دوي الانفجار في منطقة بادرود على بعد 30 كيلومترا من منشأة نطنز.

وأوضحت وكالة “نور نيوز” المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني بأنه تم إطلاق صاروخ دفاع جوي في سماء منطقة بادرود بهدف اختبار جهوزية أنظمة الرد السريع على أي هجوم محتمل وتم تفجير الصاروخ في الجو بتوجيه من غرفة قيادة المضادات الجوية في المنطقة.