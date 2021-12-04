هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن “أربعة أسرى جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي في قبضة المقاومة بقطاع غزة لن يروا الشمس مطلقاً إلا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية”.

وقال هنية خلال كلمته في انطلاق أعمال ورشة الأسرى والشهداء والجرحى في اليوم الثالث من مؤتمر “رواد ورائدات بيت المقدس الثاني عشر” السبت في اسطنبول إن “قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة”.

وأضاف هنية أن “طريق التحرير والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق”، وتابع “الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه لكنهم أيضاً تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم”، وأشار إلى أن “ما قدمته حركة حماس من شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي وإن غابوا عن الأنظار فهم في الوجدان وآخرهم البطل فادي أبو شخيدم الذي هب للدفاع عن الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم